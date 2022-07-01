Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, вже у першій декаді місяця порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал.
“Мародерство на державному рівні – на низькому старті. Окупанти запустили буксирний кран для очищення каналу та акваторії порту”, – зазначив Петро Андрющенко.
Також він додав, що металопрокат та зерно окупанти планують постачати через Сирію до Росії. Саме такий план дій узгодили під час візиту на минулому тижні в Сирію куратор від Держдуми РФ Дмитро Саблін та представники так званої “ДНР”.
“Росія продовжує красти все, що не змогла зруйнувати”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.
- Нагадаємо, що попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелень, так звані “керівники” комітетів самоорганізації населення отримали вказівку збирати дані щодо потреби в дровах та вугіллі насамперед по приватних будинках. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це означає, що опалення взимку не буде.
- Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загарбники розпочали будівництво фортифікаційних споруд для можливого контрнаступу.
- Також у Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.