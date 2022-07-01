У Маріуполі в порту триває запуск портових кранів для того, аби вже у перші дні липня приймати та відправляти награбовані зерно та металопрокат.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, вже у першій декаді місяця порт буде готовий для прийняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал.

“Мародерство на державному рівні – на низькому старті. Окупанти запустили буксирний кран для очищення каналу та акваторії порту”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що металопрокат та зерно окупанти планують постачати через Сирію до Росії. Саме такий план дій узгодили під час візиту на минулому тижні в Сирію куратор від Держдуми РФ Дмитро Саблін та представники так званої “ДНР”.

“Росія продовжує красти все, що не змогла зруйнувати”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.