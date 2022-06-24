Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати мешканців Маріуполя у якості “живого щита”.

Російські військові розпочали будівництво нібито житлових будинків, проте насправді це фортифікаційні споруди. Адже роботи відбуваються у північно-західній частині міста, майже на її межі. Тобто з орієнтовного напрямку можливого контрнаступу ЗСУ.

За інформацією мешканців Маріуполя, за цими новими спорудженнями загарбники відразу роблять окопи та розміщують військову техніку. Натомість людей не випускають з міста для того, щоб використовувати їх як “живий щит”.

Довідка. Фортифікаційна споруда – інженерна споруда, призначена для підвищення ефективності застосування зброї та військової техніки, забезпечення стійкого управління військами, захисту військ і населення від засобів ураження противника.

Довідка. Живий щит – військово-політичний термін, що описує навмисне розміщення цивільних осіб у військових будівлях або навколо них для стримування противника від нападу на ці цілі. Цей термін також вживається щодо використання цивільних осіб військовими під час нападів, змушуючи цивільних осіб йти перед солдатами.