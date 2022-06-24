Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати мешканців Маріуполя у якості “живого щита”.
Російські військові розпочали будівництво нібито житлових будинків, проте насправді це фортифікаційні споруди. Адже роботи відбуваються у північно-західній частині міста, майже на її межі. Тобто з орієнтовного напрямку можливого контрнаступу ЗСУ.
За інформацією мешканців Маріуполя, за цими новими спорудженнями загарбники відразу роблять окопи та розміщують військову техніку. Натомість людей не випускають з міста для того, щоб використовувати їх як “живий щит”.
Довідка. Фортифікаційна споруда – інженерна споруда, призначена для підвищення ефективності застосування зброї та військової техніки, забезпечення стійкого управління військами, захисту військ і населення від засобів ураження противника.
Довідка. Живий щит – військово-політичний термін, що описує навмисне розміщення цивільних осіб у військових будівлях або навколо них для стримування противника від нападу на ці цілі. Цей термін також вживається щодо використання цивільних осіб військовими під час нападів, змушуючи цивільних осіб йти перед солдатами.
- Нагадаємо, що у Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- Також у Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.
- На благодійному марафоні-аукціоні за футболку з автографами дітей із Маріуполя вторгували 65 тисяч гривень. Всі кошти передадуть на потреби київського центру “ЯМаріуполь”.
- Станом на червень 2022 року, офіційно відомо про понад 23 000 смертей мирних мешканців Маріуполя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Приморське місто на узбережжі Азовського моря перетворене на велике кладовище з іменами невідомих та невпізнаних людей, руїни, спалені будинки та триколор окупантів.