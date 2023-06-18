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У Маріуполі спостерігається загострення гуманітарної кризи – ЦНС

У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.

Неділя, 18 червня 2023, 14:51
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Джерело: Центр національного спротиву

За даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності.

Зазначається, що нині медична система міста практично не працює. Адже окупати переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових. Цивільні навіть не можуть отримати базову допомогу від медиків.

“Проте ті медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою”, – йдеться у дописі.

Як повідомляли #Букви, на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України окупаційні адміністрації та російські війська продовжують здійснювати системні заходи тиску на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів.

  • У Мар’їнській громаді Донецької області, де близько 5 000 цивільних мешканців потерпають від інтенсивних боїв, які посилились упродовж останніх кількох місяців, стрімко поглиблюється гуманітарна криза.
  • Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали, згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.
Теги: Війна на Донбасі, війна, гуманітарна криза, Донеччина, Маріуполь, російсько-українська війна, смертність, смерть від природних причин, ЦНС, статистика

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