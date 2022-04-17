Про це сповістив перший командир полку “Азов” Андрій Білецький у Telegram-каналі.
Олена Кушнір — старший сержант і медик, нагороджена орденом “За мужність”. Вона залишалася в Маріуполі до останнього, рятуючи життя українських військових і мирних громадян.
У жінки лишився маленький син.
Багатьом Кушнір запам’яталася цим відео, в якому вона розповідала про критичність ситуації в Маріуполі та закликала до деблокади міста. Вона говорила, що ті, хто застряг у місті, не бажають бути героями та мучениками посмертно, бо вони – бійці.
“Деблокуйте Маріуполь і дайте можливість привезти медикаменти, евакуювати поранених і по-людськи поховати мертвих. Місто, яке воювало за всю країну вісім років і воює тепер – ми не мученики, ми – борці! Але зараз потребуємо допомоги всієї України”, – закликала у відео Олена Кушнір.
В мережі шириться ймовірний скрін переписки Кушнір зі своєю знайомою за день до загибелі. Вона говорила про те, що для неї головним є те, що відвезли її дитину з небезпеки та просила не жаліти її, адже вона – медик, військова та українка.
- Нагадаємо, перший командир полку “Азов” Андрій Білецький розповів про оточення російськими військами Маріуполя та захоплення Херсона. Головна причина — бракує озброєння.
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Російське військове керівництво вимагало від українських військ, які все ще борються за захист Маріуполя, скласти зброю до 13:00 цієї неділі. В обмін обіцяло їм збереження життів.