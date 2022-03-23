У тимчасово окупованому ЗС РФ Мелітополі російські військові та маріонеткова "влада" активно займаються мародерством та доводять місто до гуманітарної катастрофи.

Про це в етері телемарафону сповістив звільнений з полону законний очільник міста Іван Федоров.

За його словами, у приблизно 80 тисяч людей, які залишилися у місті, є великі проблеми з постачанням важливих речей, зокрема харчів, медикаментів та палива. Також існує проблема з виплатою готівкових коштів. Особливо це стосується пенсіонерів.

Проте самопроголошена влада ці проблеми не вирішує. Навпаки – вона лише погіршує ситуацію.

“Російська Федерація зі своїми солдатами та самопроголошеним правлінням у місті Мелітополь не займається проблемою людей, а займаються лише тим, щоб забирати кошту у бізнесменів та захоплювати бізнес”, – зазначив Іван Федоров.

Сам Федоров активно надсилає запити до російської адміністрації щодо гумконвою до міста Мелітополя, щоб надати продукти першої необхідності та вивезти людей, але поки що підтвердженої згоди немає.