Про це в етері телемарафону сповістив звільнений з полону законний очільник міста Іван Федоров.
За його словами, у приблизно 80 тисяч людей, які залишилися у місті, є великі проблеми з постачанням важливих речей, зокрема харчів, медикаментів та палива. Також існує проблема з виплатою готівкових коштів. Особливо це стосується пенсіонерів.
Проте самопроголошена влада ці проблеми не вирішує. Навпаки – вона лише погіршує ситуацію.
“Російська Федерація зі своїми солдатами та самопроголошеним правлінням у місті Мелітополь не займається проблемою людей, а займаються лише тим, щоб забирати кошту у бізнесменів та захоплювати бізнес”, – зазначив Іван Федоров.
Сам Федоров активно надсилає запити до російської адміністрації щодо гумконвою до міста Мелітополя, щоб надати продукти першої необхідності та вивезти людей, але поки що підтвердженої згоди немає.
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