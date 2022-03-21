Про це повідомляє видання в Instagram.
Зазначено, що додому журналістів прийшли озброєні люди. Вони вивезли у невідомому напрямку журналістів Юлію Ольховську і Любов Чайку, видавця Михайла Кумока та випускового редактора газети “Мелитопольские ведомости” Євгенія Боряна.
Сайт видання піддався хакерській атаці, через що і не працює. Також про викрадення повідомила донька одного з полонених журналістів Тетяна Кумок.
“Сьогодні вранці окупанти викрали тата Кумока Михайла Володимировича. До виходу на пенсію він був у складі керівників МВ – холдингу”, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Ймовірно загарбники намагаються домогтися співпраці. За словами Тетяни Кумок, поки ніхто із викрадених не виходив на зв’язок. Вона не має жодного зв’язку з мамою, а під будинком батьків стоїть машина окупантів.
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