Окупанти захопили п'ять журналістів у Мелітополі. Вони затримали працівників "Местных вестей" та вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє видання в Instagram. Зазначено, що додому журналістів прийшли озброєні люди. Вони вивезли у невідомому напрямку журналістів Юлію Ольховську і Любов Чайку, видавця Михайла Кумока та випускового редактора газети “Мелитопольские ведомости” Євгенія Боряна.

Сайт видання піддався хакерській атаці, через що і не працює. Також про викрадення повідомила донька одного з полонених журналістів Тетяна Кумок.

“Сьогодні вранці окупанти викрали тата Кумока Михайла Володимировича. До виходу на пенсію він був у складі керівників МВ – холдингу”, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ймовірно загарбники намагаються домогтися співпраці. За словами Тетяни Кумок, поки ніхто із викрадених не виходив на зв’язок. Вона не має жодного зв’язку з мамою, а під будинком батьків стоїть машина окупантів.