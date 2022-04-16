Останній живий прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц висловився стосовно російської агресії щодо України. За словами 102-річного Ференца, президент РФ Володимир Путін повинен бути засудженим за злочини проти людства, які вчиняють російські армійці в Україні.

Про це Бенджамін Ференц розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Американський юрист, ветеран правосуддя Бенджамін Ференц певен, що Путіна можуть притягнути до відповідальності за воєнні злочини проти України.

За словами Ференца, немає жодних аргументів, які могли б виправдати вбивства мирних людей, дітей.

“Ми знаємо, що злочини проти людяності були покарані не лише в Нюрнберзі, але і після нього, в багатьох юрисдикціях. Є факт агресії — вторгнення в Україну можна класифікувати як явний факт агресії, — а вбивство завжди було злочином проти людяності”, – сказав він.

А тому, наголосив ветеран правосуддя, не виникне жодних труднощів у визначенні цих злочинів, і відповідальний за них може бути притягнений до відповідальності. Путіну, який стоїть за цими злочинами, буде непросто залишити залу суду, додав Бенджамін Ференц.

Коментуючи питання про те, у якому ж суді може відбутись слухання щодо злочинів РФ проти України, Ференц зауважив, що у світі достатньо моделей судів для цього. Водночас, визнав юрист, куди важче буде змусити потенційного злочинця визнати рішення суду.

“Злочинці ніколи не хочуть йти під суд, тому суспільство повинно або посадити їх у в’язницю, або віддати під суд, або відсторонити від посади. Вони не можуть безкарно діяти в тому ж дусі, щоб люди з адміністрації наказували своїм військам виходити й вбивати людей, яких вони навіть не знають, за злочини, які вони навіть не можуть описати – і вбивати сотнями й тисячами”, – сказав Ференц.

Як додав Бенджамін Ференц, війну в Україні потрібно зупинити та зайнятись пошуками мирного рішення.