Про це розповіла головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, повідомляє місцеве видання НикВести.
Вона зазначила, що в січні – березні 2018 року в лікарні з пневмонією було 2 пацієнта. За аналогічний період 2019 року в інфекційній лікарні було 3 таких хворих.
За перший квартал 2020 року, січень – березень, в Миколаївській обласній інфекційній лікарні, з діагнозом пневмонія було 56 пацієнтів.
Федорова також додала, що якщо в 2018 і 2019 році летальних випадків пневмонії в лікарні не було, то в цьому році зафіксовано вже 2 смертельні випадки.
При цьому, варто зазначити, що Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку інфікування коронавірусом.
- Раніше повідомлялося, що в МОЗ хочуть вивчити “феномен” Миколаївської області — єдиної області України, де немає випадків коронавірусу.
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- В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.