З початку 2020 року в інфекційну лікарню Миколаєва з пневмонією потрапили 56 осіб, що в 18 разів більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Про це розповіла головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова, повідомляє місцеве видання НикВести.

Вона зазначила, що в січні – березні 2018 року в лікарні з пневмонією було 2 пацієнта. За аналогічний період 2019 року в інфекційній лікарні було 3 таких хворих.

За перший квартал 2020 року, січень – березень, в Миколаївській обласній інфекційній лікарні, з діагнозом пневмонія було 56 пацієнтів.

Федорова також додала, що якщо в 2018 і 2019 році летальних випадків пневмонії в лікарні не було, то в цьому році зафіксовано вже 2 смертельні випадки.

При цьому, варто зазначити, що Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку інфікування коронавірусом.