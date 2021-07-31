Про це у Facebook заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
Інфікованими виявилися троє громадян, які відпочивали у Туреччині, ще один випадок – у приїжджого з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції.
“Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже в осени”, – зазначив Кім.
25 липня повідомлялося, що на Львівщині виявили три випадки нового штаму коронавірусу – Delta.
- Нагадаємо, що в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили шість випадків захворювання коронавірусною інфекцією викликаною штамом Delta.
- На думку американських медиків із Центру з контролю та профілактики захворювань, темпи поширення нового коронавірусного штаму Delta такі ж високі, як і у вітряної віспи (вітрянки).