31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу Delta.

Про це у Facebook заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Інфікованими виявилися троє громадян, які відпочивали у Туреччині, ще один випадок – у приїжджого з Росії. У всіх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції.

“Як бачите, зі статистичних даних, кожного дня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже в осени”, – зазначив Кім.

25 липня повідомлялося, що на Львівщині виявили три випадки нового штаму коронавірусу – Delta.

Нагадаємо, що в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили шість випадків захворювання коронавірусною інфекцією викликаною штамом Delta.