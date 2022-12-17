Навмисне знищення інфраструктури України Росією може стати поштовхом для розслідувань проти президента РФ Володимира Путіна у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Про це повідомляє DW, посилаючись на заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушмана.

За його словами, російський президент може стати причиною розслідування Міжнародного кримінального суду у Гаазі за скоєння злочинів проти людяності.

“І це — не гіпотетична справа”, — сказав очільник міністерства юстиції Німеччини.

Знищення цивільної інфраструктури внаслідок чого люди залишаються без опалення та електрики за низької температури можна розцінювати як злочин проти людяності.

Бушман зауважив, що ознакою прямої відповідальності Путіна можуть слугувати виступи на телебаченні, в яких він заявив, що подібні удари є навмисною тактикою.

Проте, генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини не може почати розслідування щодо президента Росії, додав міністр юстиції ФРН.

Володимир Путін є главою держави й, як поясни Бушман, має імунітет.