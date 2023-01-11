Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що жоден проєкт щодо закордонного будівництва "Росатому" не був зупинений, окрім проєкту у Фінляндії, тому відмова Фінляндії від співпраці з "Росатомом" має стати зразком для інших держав.

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“Я дуже ціную ваше рішення щодо припинення співпраці з “Росатомом”. Ви були першими, але, впевнений, не останніми! Це рішення має стати прикладом для інших європейських держав для наслідування. Ми розуміємо, що для багатьох країн відмова від такої кооперації буде викликом. Але після того, як Росія знищила усі основи ядерної безпеки, вона більше не може бути гравцем на відповідному ринку”, – наголосив Герман Галущенко.

Крім того, під час зустрічі з міністром розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скінарі Герман Галущенко зазначив, що дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС повинні отримати від цивілізованих країн рішучу відповідь – запровадження санкцій проти ядерної промисловості РФ.

Варто зауважити, що “Росатом” фактично окупував Запорізьку атомну електростанцію. За словами міністра енергетики України, внаслідок російських обстрілів на ЗАЕС вже п’ять разів ставався “блекаут”, коли живлення для власних потреб станції забезпечувалось лише дизельними генераторами.

Крім того, на захопленій росіянами Запорізькій АЕС російські війська продовжують щодня скоювати злочини, чинити тиск та піддавати тортурам український персонал.

“Росія зруйнувала всі 7 принципів ядерної та радіаційної безпеки. Безперечно, ці дії повинні мати рішучу відповідь від європейських країн”, – зазначив Герман Галущенко.

Також він підкреслив, що зараз такою відповіддю має стати впровадження санкцій проти Росії у ядерній галузі. Адже РФ досі відіграє значну роль на міжнародному ринку як постачальник технологій для будівництва АЕС.

Крім того, Росія будує ядерні реактори в різних країнах світу. Водночас жоден проєкт щодо закордонного будівництва “Росатому” не був зупинений, окрім проєкту у Фінляндії (будівництво АЕС “Ханхіківі-1”).

Зазначимо, що російські загарбники продовжують чинити тиск на співробітників Запорізької атомної електростанції й змушувати їх підписувати контракти з фейковими підприємствами “Росатома”.