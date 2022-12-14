Про це повідомила пресслужба “Енергоатома”.

У компанії зазначили, що цього разу окупанти вигадали нову “легенду” про те, що нібито з 1 січня 2023 року “Енергоатом” припинить нараховувати зарплатню працівникам ЗАЕС, зокрема і тим, хто не може потрапити на робочі місця, бо доступу до них перешкоджають російські загарбники. Проте все це – вигадки й неправда.

“Ці твердження – чергова безсоромна брехня окупантів. “Енергоатом” продовжує гарантувати працівникам ЗАЕС виплату заробітної плати й усіх передбачених колективним договором компенсацій”, – розповіли в “Енергоатомі”.

А також додали, що з 1 січня “Енергоатом” збільшує з 20% до 50% надбавки до посадових окладів персоналу ЗАЕС, який зберігає вірність Україні.

“Жодних контрактів із ворогом, жодної допомоги окупантам! ЗАЕС – це Україна! Наближаємо перемогу разом”, – підсумували у компанії.

Зазначимо, що окупанти посилюють репресії проти співробітників ЗАЕС і застосовують до них фізичну силу. Відтак, 8 грудня, російські армійці жорстоко побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника, після чого вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними НАЕК “Енергоатом”, 8 грудня 2022 року російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників–жінок сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх із приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, окупанти затримали та “кинули на підвал” начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В “Енергоатомі” зазначили, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції й збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, яким керує “Росатом”. Проте загарбникам це не вдається, оскільки співробітники чинять опір.