Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав YouTube вжити заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності приватної військової компанії "Вагнер".

Про це він написав у Telegram.

Олександр Ткаченко зазначив, що через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК “Вагнер”.

За його словами, такі IT-гіганти, як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, “омолодження” аудиторії і вербування нових найманців для участі у повномасштабній війні проти України.

“YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК “Вагнер”, – повідомив очільник Мінкульту.

Він також додав, що Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії РФ проти України до сьогодні. Водночас, за словами міністра, абсолютно неприпустимим є факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою “Вагнер” офіційно визнано в США, Великій Британії та ЄС.

“Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко”, – резюмував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.