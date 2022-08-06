Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International про те, що українські військові "створюють загрозу цивільному населенню, розміщуючи сили в житлових районах"

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Голова литовського МЗС зазначив, що це — не перший раз, коли Amnesty International ігнорує міжнародне право. За його словами, ця спроба виправдати дії Росії відзначила цю організацію надовго.

Amnesty International stated that 🇺🇦 soldiers are putting civilians at risk by deploying weapons in residential areas. It is not the first time when this organization is ignoring international law. This attempt to justify actions of 🇷🇺 marked this organization for a long time… — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 6, 2022

Нагадаємо, що міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіс свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди. Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Також очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що український офіс не був долучений до підготовки заяви Amnesty International щодо ЗСУ.

Довідка. Amnesty International – неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, що має на меті “проведення досліджень та дій, спрямованих на попередження та припинення грубих порушень прав людини, а також допомогу тим, чиї права вже були порушені”.