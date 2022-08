Про це він повідомив у своєму Twitter.

Голова литовського МЗС зазначив, що це — не перший раз, коли Amnesty International ігнорує міжнародне право. За його словами, ця спроба виправдати дії Росії відзначила цю організацію надовго.

Amnesty International stated that 🇺🇦 soldiers are putting civilians at risk by deploying weapons in residential areas. It is not the first time when this organization is ignoring international law. This attempt to justify actions of 🇷🇺 marked this organization for a long time…

