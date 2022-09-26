У Міноборони «нічого не чули про присвоєння Арестовичу звання полковника» – нардеп

Про це йдеться у відповіді відомства на депутатський запит Юрчишина.
Під час однієї з публічних розмов з росіянином Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович промовив: “Полковник Арестович доповідь закінчив”. Далі Арестович зауважив, що, мовляв “обмовився” щодо присвоєння нового звання.
Нардеп Юрчишин зауважив, що реальні бойові полковники звернули на це увагу і попросили з’ясувати, за які такі заслуги такий “ракетний кар’єрний прорив”.
Народний обранець вирішив це перевірити шляхом депутатського звернення до Міноборони. Звідти відповіли: “громадянину Арестовичу звання полковника не присвоювалося”.
В етері Youtube-каналу “Фейгін-Live” російського юриста Марка Фейгіна у День пам’яті захисників України (роковини Іловайської трагедії), Олексій Арестович повідомив, що отримав звання полковника.
Про це він повідомив в ефірі Youtube-каналу “Фейгін-Live” російського юриста Марка Фейгіна в День пам’яті захисників України (роковини Іловайської трагедії): https://t.co/lJN7VgYEu6 pic.twitter.com/s7egu1iy9Q
— Букви (@Bykvu) August 30, 2022
Військовий Дмитро Іванов у коментарях зауважив, що під час перебування в запасі звання вище підполковника не присвоюється. Тому він підозрює, що радник Офісу президента поширив неправдиву інформацію про своє підвищення до полковника.
Своєю чергою, користувачі Фейсбуку, зокрема і військові, розкритикували таке раптове підвищення.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про те, що радник Офісу президента України Олексій Арестович не має достатньої компетенції для того, щоб коментував події, які відбувалися у Києві у перший день повномасштабного вторгнення РФ.
- Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає себе популярнішим у виборчому рейтингу за Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, “маленьку культуру”, інтеграцію “хороших росіян” в український простір не залишили багатьох байдужими.