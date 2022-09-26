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У Міноборони «нічого не чули про присвоєння Арестовичу звання полковника» – нардеп

Народний депутат України від фракції "Голос" і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що у Міністерстві оборони "не чули про полковника Арестовича".

Понеділок, 26 вересня 2022, 19:52
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Про це йдеться у відповіді відомства на депутатський запит Юрчишина.

Під час однієї з публічних розмов з росіянином Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович промовив: “Полковник Арестович доповідь закінчив”. Далі Арестович зауважив, що, мовляв “обмовився” щодо присвоєння нового звання.

Нардеп Юрчишин зауважив, що реальні бойові полковники звернули на це увагу і попросили з’ясувати, за які такі заслуги такий “ракетний кар’єрний прорив”.

Народний обранець вирішив це перевірити шляхом депутатського звернення до Міноборони. Звідти відповіли: “громадянину Арестовичу звання полковника не присвоювалося”.

В етері Youtube-каналу “Фейгін-Live” російського юриста Марка Фейгіна у День пам’яті захисників України (роковини Іловайської трагедії), Олексій Арестович повідомив, що отримав звання полковника.

Військовий Дмитро Іванов у коментарях зауважив, що під час перебування в запасі звання вище підполковника не присвоюється. Тому він підозрює, що радник Офісу президента поширив неправдиву інформацію про своє підвищення до полковника.

Своєю чергою, користувачі Фейсбуку, зокрема і військові, розкритикували таке раптове підвищення.

Теги: Арестович, запит до Міноборони, інформація, присвоєння полковника, Ярослав Юрчишин

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