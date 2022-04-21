За словами речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, Росія має певний план "перемоги в Україні", який хоче виконати до 9 травня.

Про це Мотузяник розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Як зауважив в Мотузяник, хоча до 9 травня росіяни намагатимуться повністю захопити Донецьку та Луганську області ат втримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

Як додав речник Міноборони, саме таку “перемогу” російська влада буде намагатись “продати” своєму народу. Водночас, сказав він, Кремль точно не обмежиться Донеччиною та Луганщиною.

“Окупанти продовжать наступальні дії в інших областях. зокрема на Херсонщині, щоб захопити якомога більше територій”, – сказав він.

Наразі російські окупанти готуються до нових атак, накопичують сили та закріплюються на вже зайнятих українських територіях. Однак подальший наступ залежатиме від результатів бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Окрім цього на думку Мотузяника росіяни намагатимуться оточити українських захисників у зоні ООС, тобто створити так званий “котел”. Він додав, що зараз головне завдання України – не допустити цього.

“Це така тактика російської армії – повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром”, – резюмував речник Міноборони.