У російському міністерстві оборони підтвердили, що завдали ракетних ударів по українських містах 24 серпня. Зокрема у російському відомстві не заперечують, що також завдали удар по залізничній станції у Дніпропетровській області.

Про це з посиланням на міноборони РФ повідомило російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

Як заявили у російському МО, удар по залізничній станції Чаплине було завдано “Іскандером”.

Водночас у РФ наполягають, що удару було завдано по “військовому ешелону”, внаслідок чого начебто було ліквідовано 200 українських військових та 10 одиниць військової техніки.

Однак, як відомо, російська ракета поцілила у вагони на залізничній станції Чаплине та у житловий сектор селища. Внаслідок ракетного удару загинуло 25 цивільних осіб, серед яких двоє дітей. Ще декілька десятків осіб отримали поранення.

Окрім цього, у російському оборонному відомстві заявили, що завдали удару по військовому аеродрому у Миргороді, знищивши “5 бойових літаків та до 30 неонацистів”.

Також, за версією міноборони РФ, було завдано удару по військовому аеродромі у Дніпрі, внаслідок чого начебто “знищено три українських літаки”.