Про це з посиланням на міноборони РФ повідомило російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.
Як заявили у російському МО, удар по залізничній станції Чаплине було завдано “Іскандером”.
Водночас у РФ наполягають, що удару було завдано по “військовому ешелону”, внаслідок чого начебто було ліквідовано 200 українських військових та 10 одиниць військової техніки.
Однак, як відомо, російська ракета поцілила у вагони на залізничній станції Чаплине та у житловий сектор селища. Внаслідок ракетного удару загинуло 25 цивільних осіб, серед яких двоє дітей. Ще декілька десятків осіб отримали поранення.
Окрім цього, у російському оборонному відомстві заявили, що завдали удару по військовому аеродрому у Миргороді, знищивши “5 бойових літаків та до 30 неонацистів”.
Також, за версією міноборони РФ, було завдано удару по військовому аеродромі у Дніпрі, внаслідок чого начебто “знищено три українських літаки”.
- Протягом 24 серпня, у День Незалежності України, сигнал щодо повітряної тривоги сумарно був оголошений 189 разів.
- 24 серпня, у День Незалежності України, Росія близько 200 разів здіймала у небо свої літаки. Через це по всій Україні буквально раз за разом вмикали повітряні тривоги.