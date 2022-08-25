Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції. Також постраждала 31 особа.
Нагадаємо, що 24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, “ми змусимо окупантів понести відповідальність за все, що вони наробили й обов’язково виженемо їх з нашої землі”. Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував фотографії з місця подій у Twitter. Він заявив, що терористична РФ продовжує вбивати цивільне українське населення.
Сьогодні, 25 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен зреагував на ракетний удар росіян по залізничній станції у Дніпропетровській області. Американський посадовець назвав це “звірством”: “Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності російських офіційних осіб”, – написав він.
- Сьогодні в ніч на 25 серпня військові РФ завдали ударів по чотирьох районам Дніпропетровської області — Синельниківському, Нікопольському, Криворізькому та Дніпровському. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.
- Протягом 24 серпня, у День Незалежності України, сигнал щодо повітряної тривоги сумарно був оголошений 189 разів.
- Починаючи із середини березня, військові ЗСУ відбили в окупантів частину української території, більшої за Данію, втім за майже 40 днів росіянам вдалося захопити лише 1% втраченої ними землі.