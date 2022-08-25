Станом на 9 ранку 25 серпня в селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє — діти.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції. Також постраждала 31 особа.

Нагадаємо, що 24 серпня російські військові завдали ракетний удар по вагонах на залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, “ми змусимо окупантів понести відповідальність за все, що вони наробили й обов’язково виженемо їх з нашої землі”. Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував фотографії з місця подій у Twitter. Він заявив, що терористична РФ продовжує вбивати цивільне українське населення.

Сьогодні, 25 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен зреагував на ракетний удар росіян по залізничній станції у Дніпропетровській області. Американський посадовець назвав це “звірством”: “Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності російських офіційних осіб”, – написав він.