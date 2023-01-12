Про це вона написала у Telegram.
За словами Маляр, станом на 10 січня 2023 року у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, воюють близько 280 формувань. Крім того, противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ на території Білорусі.
Заступниця голови Міноборони зауважила, що ситуація у районах ведення бойових дій “залишається складною”.
В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, російська влада “активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою”.
Також Маляр зазначила, що за даними ГУР, Росія посилює угруповання військ на території України.
- Протягом середи, 11 січня, російські окупаційні війська обстріляли низку прикордонних населених пунктів у Харківській області. Є руйнування приватних домівок та господарчих будівель.
- У ніч на 12 січня окупанти завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Там зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та знайдено уламок ворожої ракети.
- Протягом 11 січня російські військові вбили одного цивільного мешканця Донецької області. Так, в регіоні з початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів вже загинуло 2 840 осіб.