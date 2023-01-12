Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російська армія вичерпує запаси боєздатної техніки, тому командування "кидає" на поле бою "людський ресурс" для досягнення успіхів.

Про це вона написала у Telegram.

За словами Маляр, станом на 10 січня 2023 року у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, воюють близько 280 формувань. Крім того, противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ на території Білорусі.

Заступниця голови Міноборони зауважила, що ситуація у районах ведення бойових дій “залишається складною”.

В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, російська влада “активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою”.



Також Маляр зазначила, що за даними ГУР, Росія посилює угруповання військ на території України.