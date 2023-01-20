У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виключили українську столицю із "переліку територій можливих бойових дій".

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

У міністерстві нагадали, що в кінці 2022 року Уряд ухвалив постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Цей перелік час від часу оновлюється відповідним наказом відомства.

У такий спосіб, наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до “Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”.

Тому, зараз місто Київ виключено із “переліку територій можливих бойових дій”.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поділився прогнозами щодо дій російських військових наступного року та назвав стратегічні завдання Збройних сил України. Він оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ.