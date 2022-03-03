Міжнародний суд в Гаазі розпочав процес розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Процедуру ініціювали після звернення 39 держав-учасниць.

Про це повідомляє Міжнародний кримінальний суд.

За словами прокурора суду ООН Каріма Хана, розслідування почнуть не від повномасштабного вторгнення 24 лютого, а від 21 листопада 2013 року. Таким чином охоплять будь-які попередні та поточні звинувачення у військових злочинах. Зокрема, злочини проти людства та геноцид, який був скоєний на “будь-якій частині теренів України будь-якою особою”.

Прокурор закликав усіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права.

“Жодна особа в ситуації в Україні не має права вчиняти злочини під юрисдикцією Міжнародного кримінального суду”, — наголосив Карім Хан.

Також під час судового процесу важлива підтримка держав-учасниць та міжнародного співтовариства. Робота зі збирання доказів розпочалася.

“Ми прагнемо розв’язувати невіддільні проблеми, що виникають під час проведення цих розслідувань. Тому я прагну до партнерства та вкладу всіх держав, щоб задовольнити нашу потребу у додаткових ресурсах у всіх ситуаціях, якими займається моє Управління”, — йдеться у повідомленні.