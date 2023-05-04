Про це повідомляє молдовське видання News Maker.
Як пояснив голова Генінспекторату поліції Віорел Чернеуцану, оскільки РФ використовує георгіївську стрічку як символ агресії проти України, її носіння у Молдові вважається виправданням чи уславленням військової агресії.
“Спираємось на рекомендації Венеціанської комісії, яка дуже чітко констатувала, що дії влади РМ виправдані, оскільки демонстрація символів, які використовуються армією РФ у нинішній війні, може створити небезпеку заворушень та загрозу національній безпеці. Тобто, зараз георгіївська стрічка – символ військової агресії. Що означає, що у Молдові заборонено виробництво, використання, поширення та носіння цього символу”, – сказав Чернеуцану.
Він закликав громадян не піддаватися на провокації, аби потім не понести покарання за заборонені дії. Також голова Генінспекторату поліції попередив, що поліція фіксуватиме та вивчатиме кожне порушення закону щодо георгіївської стрічки.
Водночас Чернеуцану додав, що її дозволено носити лише у випадку, якщо вона є частиною медалей.
- У Російській Держдумі ухвалили закон про відповідальність за “осквернення георгіївської стрічки”. Порушників каратимуть штрафом чи позбавленням волі на строк до 5 років.
- Попри багаторічну заборону символа, столичну станцію метро “Героїв Дніпра” продовжує “прикрашати” георгіївська стрічка.
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.