У Молдові поліціянти штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки 9 травня, оскільки вона є символом російської агресії проти України.

Про це повідомляє молдовське видання News Maker.

Як пояснив голова Генінспекторату поліції Віорел Чернеуцану, оскільки РФ використовує георгіївську стрічку як символ агресії проти України, її носіння у Молдові вважається виправданням чи уславленням військової агресії.

“Відштовхуючись від рекомендацій Венеціанської комісії, яка дуже чітко констатувала, що дії влади РМ виправдані, оскільки демонстрація символів, які використовуються армією РФ у нинішній війні, може створити небезпеку заворушень та загрозу національній безпеці. Тобто зараз георгіївська стрічка — символ військової агресії. Що означає, що у Молдові заборонено виробництво, використання, поширення та носіння цього символу”, — сказав Чернеуцану.

Він закликав громадян не піддаватися на провокації, аби потім не понести покарання за заборонені дії. Також голова Генінспекторату поліції попередив, що поліція фіксуватиме та вивчатиме кожне порушення закону щодо георгіївської стрічки.

Водночас Чернеуцану додав, що її дозволено носити лише, якщо вона є частиною медалей.