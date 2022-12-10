Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця прокоментувала слова президента РФ Володимира Путіна, який заявив про своє нерозуміння, чому країна зберігає резерви газу в Україні.

Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

7 грудня Путін доручив міністерству енергетики РФ “розібратися”, чому Молдова зберігає резерви свого газу в Україні: “У них самих не вистачає [газу]. Щоправда, у цих умовах вони незрозуміло навіщо частину свого, молдавського газу, отриманого від нас, зберігають на території України. Просто з цим потрібно розбиратися, і я попрошу Міненерго подивитися на це уважніше”, — сказав Путін.

У відповідь на це Гаврилиця заявила, що її країна — незалежна і сама вирішуватиме, де зберігатиме куплений газ.

“Молдова — незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить”, — сказала прем’єрка.

За її словами, держава не має сховищ природного газу. Деяку кількість природного газу Молдова зберігає в Румунії, проте там сховища досить повні, тому інша частина зберігається в Україні.

“Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці. Ми можемо зберігати газ, який купуємо і за який платимо там, де ми вирішимо”, — сказала Гаврилиця.