Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.
7 грудня Путін доручив міністерству енергетики РФ “розібратися”, чому Молдова зберігає резерви свого газу в Україні: “У них самих не вистачає [газу]. Щоправда, у цих умовах вони незрозуміло навіщо частину свого, молдавського газу, отриманого від нас, зберігають на території України. Просто з цим потрібно розбиратися, і я попрошу Міненерго подивитися на це уважніше”, — сказав Путін.
У відповідь на це Гаврилиця заявила, що її країна — незалежна і сама вирішуватиме, де зберігатиме куплений газ.
“Молдова — незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить”, — сказала прем’єрка.
За її словами, держава не має сховищ природного газу. Деяку кількість природного газу Молдова зберігає в Румунії, проте там сховища досить повні, тому інша частина зберігається в Україні.
“Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці. Ми можемо зберігати газ, який купуємо і за який платимо там, де ми вирішимо”, — сказала Гаврилиця.
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