Про це повідомляє Deutsche Welle.
Таубер затримали, коли вона намагалася залишити країну і відлетіти до Тель-Авіва через Стамбул, депутатка підозрюється в недотриманні правил фінансування партії та порушила умови в межах запобіжного заходу.
До затримання Таубер опублікувала у соцмережі заяву, що планує вилетіти за кордон для медичного обстеження, обіцяючи “повернутися за декілька днів”. Вона також заявила, що “не мала можливості зробити це раніше і не знала про плани прокуратури”.
Депутатку затримали за декілька днів до нової проросійської демонстрації в Молдові, запланованої на 7 травня. Таубер була лідеркою на аналогічних антиурядових акціях минулої осені.
Таубер позбавили депутатської недоторканності та притягнули до кримінальної відповідальності у справі про незаконне фінансування партії організованою злочинною групою та фальсифікацію її фінансового звіту за перше півріччя 2022 року. З кінця липня до середини вересня вона перебувала під вартою, потім її перевели під домашній арешт, а згодом звільнили за умови дотримання судових обмежень.
Попри судовий контроль, депутатка керувала антиурядовими протестами у Кишиневі.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, партія “Шор” у Молдові почала активно взаємодіяти з владою РФ, зокрема депутати відвідали Москву та налагодили міжпартійні контакти. Також партія організовувала протестну діяльність проти влади країни. У середині квітня суд у Кишиневі заочно засудив бізнесмена-втікача та лідера партії “Шор” Ілана Шора до 15 років позбавлення волі за крадіжку у великих розмірах.
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