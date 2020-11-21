Міністерство охорони здоров'я наполягатиме на введені повного локдауну, коли щодобово в Україні фіксуватимуть понад 30 тисяч хворих на коронавірус.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив в етері шоу “Мир чи війна” на “Інтері”.

“Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткі заходи”, — сказав він.

Лоукдаун медсистеми, за його словами, може статися на показнику у 30 тисяч нових хворих на добу.

“Коли ми говоримо про кількість хворих, я ще раз хочу наголосити, для нас головне — це кількість людей, які потрапляють до лікарні, тобто госпіталізуються. Якщо виходити з сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже понад 30 тисяч хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему”, — пояснив Степанов.