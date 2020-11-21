Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив в етері шоу “Мир чи війна” на “Інтері”.
“Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткі заходи”, — сказав він.
Лоукдаун медсистеми, за його словами, може статися на показнику у 30 тисяч нових хворих на добу.
“Коли ми говоримо про кількість хворих, я ще раз хочу наголосити, для нас головне — це кількість людей, які потрапляють до лікарні, тобто госпіталізуються. Якщо виходити з сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це вже понад 30 тисяч хворих на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему”, — пояснив Степанов.
- Нагадаємо, в уряді та Офісі президента вже не вперше оголошують про можливий колапс медичної системи. Спершу повідомлялося, що колапс наступить за умови, що приріст буде на рівні 5 тисяч хворих. Згодом оголошували, що локдаун можливий, якщо буде 9 тисяч хворих.
- Раніше голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький пояснив, що спершу очікувалося, що колапс медичної системи відбудеться, коли щоденний приріст хворих на COVID-19 буде на рівні 5 тисяч, згодом — коли буде на рівні 9 тисяч. Утім, коли приріст становив 11 тисяч “система була перевантажена, але, на щастя, без колапсу”.
- У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що медична система може витримати не більше 15 тисяч нових хворих на добу.
- За 19 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 14 575 осіб. Це черговий рекорд, який наближає до максимуму, озвученого президентом.