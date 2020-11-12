Радуцький назвав умову введення повного локдауну

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, за якої умови в Україні запровадять повний локдаун.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

За словами Радуцького, спершу очікувалося, що колапс медичної системи відбудеться, коли щоденний приріст хворих на COVID-19 буде на рівні 5 тисяч, згодом — коли буде на рівні 9 тисяч. Проте наразі приріст становить 11 тисяч і “система перевантажена, але, на щастя, колапсу немає”.

“Лікарі не виконують (є така дія) протоколу сортування. Дякувати Богові, наші лікарі не дійшли до протоколу сортування. Це коли доводиться обирати, кому допомагати”, — зазначив Радуцький.

За словами парламентаря, жорсткий локдаун, хоча він і матиме серйозні наслідки й країна ще довго не зможе оговтатися після нього, може бути введений, якщо протокол сортування почнуть застосовувати.

“Повний локдаун, він можливий, коли (не дай боже) запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров’я і автоматом локдаун країни. Коли лікар має обирати, кого рятувати, а кого — ні, це катастрофа для країни”, — пояснив він.