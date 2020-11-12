Covid-19 Україна

оновлено 12.11.2020 о 23:02

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Радуцький назвав умову введення повного локдауну

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, за якої умови в Україні запровадять повний локдаун. 

Четвер, 12 листопада 2020, 22:51

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

За словами Радуцького, спершу очікувалося, що колапс медичної системи відбудеться, коли щоденний приріст хворих на COVID-19 буде на рівні 5 тисяч, згодом — коли буде на рівні 9 тисяч. Проте наразі  приріст становить 11 тисяч і “система перевантажена, але, на щастя, колапсу немає”.

“Лікарі не виконують (є така дія) протоколу сортування. Дякувати Богові, наші лікарі не дійшли до протоколу сортування. Це коли доводиться обирати, кому допомагати”, — зазначив Радуцький.

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За словами парламентаря, жорсткий локдаун, хоча він і матиме серйозні наслідки й країна ще довго не зможе оговтатися після нього, може бути введений, якщо протокол сортування почнуть застосовувати.

“Повний локдаун, він можливий, коли (не дай боже) запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров’я і автоматом локдаун країни. Коли лікар має обирати, кого рятувати, а кого — ні, це катастрофа для країни”, — пояснив він.

Теги: карантин, Коронавірус, локдаун, парламент

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