Радуцький назвав умову введення повного локдауну

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
За словами Радуцького, спершу очікувалося, що колапс медичної системи відбудеться, коли щоденний приріст хворих на COVID-19 буде на рівні 5 тисяч, згодом — коли буде на рівні 9 тисяч. Проте наразі приріст становить 11 тисяч і “система перевантажена, але, на щастя, колапсу немає”.
“Лікарі не виконують (є така дія) протоколу сортування. Дякувати Богові, наші лікарі не дійшли до протоколу сортування. Це коли доводиться обирати, кому допомагати”, — зазначив Радуцький.
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За словами парламентаря, жорсткий локдаун, хоча він і матиме серйозні наслідки й країна ще довго не зможе оговтатися після нього, може бути введений, якщо протокол сортування почнуть застосовувати.
“Повний локдаун, він можливий, коли (не дай боже) запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров’я і автоматом локдаун країни. Коли лікар має обирати, кого рятувати, а кого — ні, це катастрофа для країни”, — пояснив він.
- Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.
- Проте місцева влада у деяких містах України відмовляється запроваджувати введений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.