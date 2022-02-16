Про це йдеться на сторінці пресслужби МОЗ у Facebook.

Як зазначили у Міністерстві, хоча грип та COVID-19 є респіраторними захворюваннями  та спричинені вони різними вірусами. Тож щепитись проти грипу та коронавірусу потрібно різними препаратами.

Водночас у відомстві зазначили, що щепитися проти коронавірусу та грипу можна одночасно, головна умова – вакцини потрібно вводити у різні руки.

У МОЗ також нагадали, що епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) триватиме до травня, тому ще не пізно захистити себе і зробити потрібні щеплення.

“Щеплення – найдієвіший спосіб профілактики як грипу, так і COVID-19”, – акцентували у МОЗ України.