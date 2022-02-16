Про це йдеться на сторінці пресслужби МОЗ у Facebook.
Як зазначили у Міністерстві, хоча грип та COVID-19 є респіраторними захворюваннями та спричинені вони різними вірусами. Тож щепитись проти грипу та коронавірусу потрібно різними препаратами.
Водночас у відомстві зазначили, що щепитися проти коронавірусу та грипу можна одночасно, головна умова – вакцини потрібно вводити у різні руки.
У МОЗ також нагадали, що епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) триватиме до травня, тому ще не пізно захистити себе і зробити потрібні щеплення.
“Щеплення – найдієвіший спосіб профілактики як грипу, так і COVID-19”, – акцентували у МОЗ України.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) склало перелік порад, які можуть допомогти зменшити рівень стресу і тривоги, що є природними емоціями людини на незрозумілі ситуації.
- Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що уряд не планує вводити локдаун через поширення варіанту коронавірусу Omicron.
- Також повідомлялось, що в Україні відтепер можна відкрити електронний лікарняний без візиту до медичного закладу. Пацієнт з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій може отримати консультацію дистанційно.