У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) розповіли про те, чи може вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 захистити ще й від грипу.

Про це йдеться на сторінці пресслужби МОЗ у Facebook.

Як зазначили у Міністерстві, хоча грип та COVID-19 є респіраторними захворюваннями та спричинені вони різними вірусами. Тож щепитись проти грипу та коронавірусу потрібно різними препаратами.

Водночас у відомстві зазначили, що щепитися проти коронавірусу та грипу можна одночасно, головна умова – вакцини потрібно вводити у різні руки.

У МОЗ також нагадали, що епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) триватиме до травня, тому ще не пізно захистити себе і зробити потрібні щеплення.