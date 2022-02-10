Про це повідомив міністр на брифінгу в Полтавській обласній державній адміністрації.
Віктор Ляшко зазначив, що наразі зростає кількість інфікованих новим варіантом. Проте кількість шпиталізацій не збільшується.
“Локдауна не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає червону зону”, – сказав Ляшко.
Очільник МОЗ зазначив, що поки є вакцини та нарощуються темпи щеплень вводити локдаун недоречно. Зокрема він вважає, що коли рівень вакцинованого населення перетне позначку у 70%, то можна буде скасувати карантин.
Станом на 10 лютого в Україні дві області перебувають у “червоній” зоні карантину, ще одна у “жовтій” (Полтавська область), а решта у “помаранчевій”. Проте наступного дня карантинні обмеження посилять в Закарпатському, Луганському та Хмельницькому регіонах.
За добу 9 лютого в Україні підтвердили 41 694 нових випадків інфікування COVID-19. Це близько на 6 тисяч випадків більше, ніж минулого дня.
- Нагадаємо, що в Україні скоротили термін самоізоляції для інфікованих COVID-19 з десяти до п’яти днів.
- Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко поділився прогнозом щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні. Міністр попередив, що надалі цифра добового приросту інфікованих буде тільки зростати.
- Також вчені вимагають провести нове розслідування щодо походження COVID-19.