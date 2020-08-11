Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами очільника МОЗ, зараз госпіталізованих на 1,6 тис. більше, ніж спостерігалося місяць тому.

“Сьогодні станом на ранок у стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовані, 5 549 осіб. А якщо взяти цифру, яка була місяць тому, 11 липня, – то (було, – ред.) 3 912 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які знаходяться в лікарнях і лікуються від COVID-19. І ця кількість збільшується щодня”, – зазначив він.

Як приклад Степанов навів Львівську область, де “третій день поспіль лікарні заповнені більш ніж на 50 %”.

“Ми почали розгортати “другу хвилю” лікарень. У лікарнях “другої хвилі” передбачено близько 10 тисяч ліжок. Але скільки б ми не передбачили, є певна межа. Тому у нас це викликає велике занепокоєння. Тому ми говоримо про дуже напружену ситуацію з розвитком COVID-19″, – наголосив міністр.

Він уточнив, що за минулу добу було госпіталізовано 266 людей.

“Ми рахували, що у нас буде так звана друга хвиля, тобто істотне збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді. Це буде поєднано з сезонною епідемією грипу. Так рахував увесь світ… Ми зараз бачимо, що всі країни Європи також фіксують різке зростання кількості хворих”, – заявив Степанов.

(На відео – з 2:25)