Про це йшлося в ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ.
Міністр наголосив, що виступає проти насильства над журналістами. Водночас він порадив представникам ЗМІ “не підставлятися”, перебуваючи на акціях протесту, щоб уникнути насильства з боку правоохоронців і не бути затриманими.
“Я теж за те, щоб цивілізовано все висвітлювалося. Молодці, хоробро висвітлюєте з самої гущі подій! І лізете, звичайно, для вас дуже важливо якомога повніше, об’єктивно зсередини оцінити інформацію. Але це не означає, що потрібно залізти між двома сторонами і підставлятися. Будьте, будь ласка, не такими легковажними.
Розумійте, що в співробітника [правоохоронних органів] летить петарда, заточка, камені, бруківка… Він щось застосовує… і ще й думатиме, як би не зачепити людину з камерою у якої замість бронежилета жилет зі словом “Преса”? Звичайно, не можна зачіпати. Але чи може він в цю хвилину вибирати? Тому величезне прохання — не лізти в саме пекло”, — сказав Караєв.
За словами міністра, правоохоронцям дано розпорядження в разі, якщо рядовий співробітник “не розібрався” і затримав журналістів, відпускати їх в першу чергу.
На відео з 17 хвилини
Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляв, що данський журналіст зазнав нападу з боку правоохоронців під час масових протестів у Білорусі.
12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.