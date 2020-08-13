Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв дав журналістам рекомендацію "не лізти в пекло", щоб не піддаватися насильству з боку правоохоронців під час протестів.

Про це йшлося в ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ.

Міністр наголосив, що виступає проти насильства над журналістами. Водночас він порадив представникам ЗМІ “не підставлятися”, перебуваючи на акціях протесту, щоб уникнути насильства з боку правоохоронців і не бути затриманими.

“Я теж за те, щоб цивілізовано все висвітлювалося. Молодці, хоробро висвітлюєте з самої гущі подій! І лізете, звичайно, для вас дуже важливо якомога повніше, об’єктивно зсередини оцінити інформацію. Але це не означає, що потрібно залізти між двома сторонами і підставлятися. Будьте, будь ласка, не такими легковажними. Розумійте, що в співробітника [правоохоронних органів] летить петарда, заточка, камені, бруківка… Він щось застосовує… і ще й думатиме, як би не зачепити людину з камерою у якої замість бронежилета жилет зі словом “Преса”? Звичайно, не можна зачіпати. Але чи може він в цю хвилину вибирати? Тому величезне прохання — не лізти в саме пекло”, — сказав Караєв.

За словами міністра, правоохоронцям дано розпорядження в разі, якщо рядовий співробітник “не розібрався” і затримав журналістів, відпускати їх в першу чергу.

На відео з 17 хвилини

Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляв, що данський журналіст зазнав нападу з боку правоохоронців під час масових протестів у Білорусі.