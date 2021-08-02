У МВС пояснили, чому для чат-бота обрали Telegram, який передає спецслужбам РФ дані користувачів

Вибір платформи для розробки чат-бота, призначеного для отримання та сплати штрафів ПДР, зафіксованих в автоматичному режимі, саме в соціальній мережі Telegram є підсумком вивчення рейтингу популярності платформи серед користувачів.

Про це #Буквам повідомили в Департаменті інформатизації МВС.

Нагадаємо, у 2018 році мессенджер Telegram змінив свою політику конфіденційності і погодився передавати дані про користувачів спецслужбам РФ – при дотриманні деяких умов. Telegram може розкрити IP-адреса і номер мобільного телефону користувача, якщо компанія отримає судове рішення, яке підтвердить, що користувач є підозрюваним у тероризмі.

У МВС повідомили, що вибір платформи для розробки чат-бота, призначеного для отримання та сплати штрафів ПДР, зафіксованих в автоматичному режимі, саме в соціальній мережі Telegram є підсумком вивчення рейтингу популярності платформи серед користувачів та підписників в існуючих соціальних мережах (за багатьма чинниками, зокрема зручність у використанні, швидкість обміну повідомленнями, відсутність обмежень щодо обсягів файлів для завантаження та пересилання та ін.).

“Бот є лише одним із можливих каналів інформування про порушення, який користувач обирає добровільно – користувач може використовувати офіційний сайт або застосунок. Користувачі, що обрали Telegram-бот для інформування про порушення вже є активними користувачами Telegram – отже, погоджуються із обробкою всіх своїх даних, що передаються за допомогою цього месенджера. В Україні, на даний момент, немає месенджерів власної розробки, які були б досить популярними у користувачів, щоб використовувати їх для інформування”, – йдеться в повідомленні.

У Департаменті інформатизації МВС пояснили, що функціонально в телеграм-боті, призначеному для отримання та сплати штрафів правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, не передбачено зберігання інформації.

“Зазначений сервіс лише забезпечує взаємодію пов’язаних за тематикою інформаційних ресурсів із подальшою візуалізацією певних відображень на пристроях, на яких встановлено цей чат-бот. Умови користування чат-бота в Telegram не передбачають електронної ідентифікації особи-запитувача інформації, оскільки запитувана інформація подається у формі відкритих даних. Зауважимо, що інформація про виявлені адміністративні правопорушення оприлюднюється Міністерством внутрішніх справ України у формі відкритих даних із дотриманням вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року No 835.

У МВС підкреслили, що оплата штрафів відбувається на сервісах платіжної системи, а не засобами чат-боту.

“Дані банківських карт вводяться лише в інтерфейсі платіжної системи, що відповідає всім вимогам міжнародних стандартів із захисту даних платіжних

карток. До сьогодні випадків взлому чат-бота в Telegram та, відповідно, витоку інформації зафіксовано не було”, – запевнили правоохоронці.

Варто зазначити, що з 16 жовтня 2018 року патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке фіксується за допомогою пристроїв TruCam. До цього “радари” деякий час використовували в пілотному режимі, аби учасники руху звикли до нововведення.

За перший день повноцінного впровадження TruCam в Україні правоохоронці склали 231 справу про адміністративне правопорушення за порушення швидкісного режиму (за це передбачені штрафи).

За два місяці роботи радарів TruCam на українських дорогах, патрульна поліція оформила 18 тисяч протоколів про порушення ПДР, а в бюджет надійшло 4 мільйони гривень.

Як відомо, 17 березня в Україні набув чинності закон щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Згідно із новими нормами, перевищення швидкості руху більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезення вантажів, буксирування ТЗ, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, так само порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів, або 255 грн.

Штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора – штраф у 510 грн.