Про це сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначено, що російська ракета могла вилетіти з окупованого Криму. Більшість людей (від 50 до 100) встигли покинути будівлю до удару, але 8 цивільних та 3 військових рятувальники шукають серед завалів.

За словами Кіма, поцілили у його кабінет. Він пов’язує це с тим, що російські солдати могли “передумати” наступати на Миколаїв.

“Якщо ти щось збираєшься захопити, тобі потрібен пункт керування областю, куди підведені всі комунікації і мережі. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони не візьмуть”, – заявив Кім.

Оновлено: Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих людей, ще 22 особи постраждали (з них 18 дістали з-під завалів та передали медикам).