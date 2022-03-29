Про це сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначено, що російська ракета могла вилетіти з окупованого Криму. Більшість людей (від 50 до 100) встигли покинути будівлю до удару, але 8 цивільних та 3 військових рятувальники шукають серед завалів.
За словами Кіма, поцілили у його кабінет. Він пов’язує це с тим, що російські солдати могли “передумати” наступати на Миколаїв.
“Якщо ти щось збираєшься захопити, тобі потрібен пункт керування областю, куди підведені всі комунікації і мережі. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони не візьмуть”, – заявив Кім.
Оновлено: Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих людей, ще 22 особи постраждали (з них 18 дістали з-під завалів та передали медикам).
- Нагадаємо, Вранці, 29 березня, російські загарбники завдали ракетного удару по місту Нікополь, що у Дніпропетровській області.
- 28 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по одній із нафтобаз на Рівненщини. За повідомленнями рятувальників, жертв та постраждалих унаслідок дій окупантів немає.
- На Луганщині продовжує загострюватися ситуація. Російські окупаційні війська продовжують не лише постійно обстрілювати міста, а й “стягують” своїх бійців з інших напрямків, аби взяти область у “кільце”.