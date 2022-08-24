Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, колаборант передавав російським загарбникам інформацію про позиції українських захисників. Окрім того, він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.
У повідомленні зазначається, що зловмисник виконував завдання представників спецслужб РФ: збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. Отримані дані військові РФ використовували для того, щоб завдавати ракетних та артилерійських ударів.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних.
- Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила російського агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ допоміг переправити 128 одиниць техніки окупантів із Сумської до Київської області.
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