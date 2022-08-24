У Миколаївській області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який корегував обстріли по позиціях українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, колаборант передавав російським загарбникам інформацію про позиції українських захисників. Окрім того, він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

У повідомленні зазначається, що зловмисник виконував завдання представників спецслужб РФ: збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. Отримані дані військові РФ використовували для того, щоб завдавати ракетних та артилерійських ударів.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних.