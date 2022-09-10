Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі Дніпра на співпраці зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, колаборантка передавала російським загарбникам інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України. Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції українських військових у місті.

Зрадницею виявилася 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з окупантами через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу “руського міра” у Дніпропетровську область, і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

Також було задокументовано, що вона передавала інформацію про військові оборонні розробки ворожим спецслужбам із червня 2022 року. І це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці й модернізації військового озброєння і ракетної техніки.

Контактною особою зловмисниці був кадровий співробітник ФСБ РФ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікацій та комп‘ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили колаборантці про підозру у державній зраді. Судом планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.