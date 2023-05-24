Під час візиту до Ефіопії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та припинила блокаду українських портів.

Джерело: МЗС України.

Під час візиту до Ефіопії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аддис-Абебі зустрічі із головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

Зустрічі відбулися напередодні Дня Африки, який відзначається 25 травня.

Окремою темою зустрічей стала продовольча безпека в Африці. Очільник МЗС України зазначив, що в межах гуманітарної програми президента України “Grain from Ukraine” впродовж грудня 2022 року – березня 2023 року український уряд відправив 6 кораблів із вантажем 170 тис. тонн пшениці до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену.

Ефіопія отримала 90 тис. тонн, Кенія – 25 тис. тонн, Сомалі – 25 тис. тонн, Ємен – 30 тис. тонн. За його словами, найближчим часом планується відправлення суден з агропродукцією і до інших країн, які потребують допомоги.

Дмитро Кулеба наголосив, що завдяки функціонуванню “Чорноморської зернової ініціативи”, станом на початок травня до країн Африки було експортовано 123 судна із 3,3 млн тонн сільгосппродукції. Це зокрема дозволило стабілізувати ситуацію із продовольством в низці африканських країн.

У цьому контексті Дмитро Кулеба закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та зрештою припинила блокаду українських портів.

“Росія не має використовувати продовольство як зброю. Безперешкодний експорт українських зернових допомагатиме африканським країнам отримувати сільськогосподарську продукцію, яку вони потребують. Закликаємо Африканський Союз чітко заявити Росії про неприйнятність її деструктивної політики”, – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Окрім цього, глава української дипломатії привернув увагу до негативних наслідків повномасштабної війни РФ проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізації діяльності ПВК “Вагнер”, падіння соціально-економічних показників.

“Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру”, – підкреслив міністр.

А також зауважив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці “формули миру” президента Зеленського, яка була зокрема відображена в положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.