Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в української сторони були "козирі в колоді" під час переговорів по транзиту газу.

Про це він написав після підписання контракту в Facebook.

Коболєв назвав підписання контракту щодо транзиту газу – компромісом і результатом роботи великої команди.

Він пояснив, що для нього це були перші переговори з “Газпромом” і РФ, в української сторони була дійсно “дуже сильна позиція”.

“Зазначу, що з мого персонального досвіду це були перші переговори з Газпромом та РФ, на яких українська сторона мала справді дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершений анбандлінг, підготовлена та протестована до довготривалої роботи в реверсі ГТС, вчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки”, – написав Коболєв.

Він зазначив, що завдяки роботі команди вдалося уникнути “чергової газової кризи”.