Про це мовиться в матеріалі Delfi.
“Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору Альянсу після закінчення війни”, – відзначив Науседа.
Крім того глава держави переконаний, що також необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу. За його словами, “українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни”, посилить НАТО.
Тому, як наголосив президент, дуже важливо, щоб у саміті НАТО у Вільнюсі цього літа взяв участь і глава України Володимир Зеленський.
“Я думаю, що на користь усіх нас, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина обговорень буде присвячена і безпосередньо пов’язана з Україною”, – пояснив Науседа.
Додається, що Зеленський прийняв запрошення НАТО взяти участь у саміті Альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Литві.
Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що місце України – в альянсі. Він повторив цю ж думки перед засіданням контактної групи з підтримки України в Рамштайні.
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