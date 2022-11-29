Про це інформує CNN.
Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті (Румунія) 29 листопада, Ландсбергіс наголосив, що Україні потрібна “протиповітряна оборона, протиракетна оборона”.
“Усе, що у нас є, потрібно негайно відправити. У НАТО не вичерпуються ні танки, ні танкові боєприпаси”, – пояснив глава МЗС.
Визнаючи, що можуть виникнути “труднощі” з постачанням інших боєприпасів, Ландсбергіс зазначив, що країни НАТО “мають майже необмежену кількість боєприпасів для основних бойових танків”.
Раніше видання The New York Times повідомило, що нібито близько 20 членів НАТО вичерпали запаси озброєнь, які могли передати Україні. Мовиться переважно про невеликі держави.
Видання зазначило, що росіяни теж мають проблеми з поповненням в озброєнні. Окупанти стали використовувати менше артилерійських снарядів, “але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні”. Кремль намагається наростити військове виробництво, а також прагне придбати ракети у Північної Кореї та дрони в Ірану.
- Після дев’яти місяців широкомасштабної війни Росії проти України, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс намагаються допомогти з озброєннями Україні та водночас поповнити й оновити власні арсенали.
- Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, виведену з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- Франція надала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Техніка вже прибула до України.