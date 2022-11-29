У НАТО "не закінчуються" танки, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, спростовуючи заяви про те, що в альянсу бракує запасів.

Про це інформує CNN.

Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті (Румунія) 29 листопада, Ландсбергіс наголосив, що Україні потрібна “протиповітряна оборона, протиракетна оборона”.

“Усе, що у нас є, потрібно негайно відправити. У НАТО не вичерпуються ні танки, ні танкові боєприпаси”, – пояснив глава МЗС.

Визнаючи, що можуть виникнути “труднощі” з постачанням інших боєприпасів, Ландсбергіс зазначив, що країни НАТО “мають майже необмежену кількість боєприпасів для основних бойових танків”.

Раніше видання The New York Times повідомило, що нібито близько 20 членів НАТО вичерпали запаси озброєнь, які могли передати Україні. Мовиться переважно про невеликі держави.

Видання зазначило, що росіяни теж мають проблеми з поповненням в озброєнні. Окупанти стали використовувати менше артилерійських снарядів, “але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні”. Кремль намагається наростити військове виробництво, а також прагне придбати ракети у Північної Кореї та дрони в Ірану.