Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Альянсу.

У ньому наголошується, що давнє партнерство між НАТО та Україною включає в себе “тісне наукове співробітництво в різних сферах, таких як протидія тероризму, високі технології, кібербезпека, енергетична безпека, захист від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин”.

Тепер же нові можливості для розвитку даного співробітництва надає Україні статус члена розширеного партнерства НАТО, який наша країна отримала в червні 2020 року.

Україна наразі здійснює 27 ініціатив у рамках програми НАТО “Наука заради миру і безпеки” (SPS), включаючи програму DEXTER (вивчає можливості виявлення вибухівки та вогнепальної зброї з метою протидії тероризму).

Програма SPS також відкриває можливості для українських експертів, особливо молодих вчених і дослідників, в пошуку “інноваційних рішень проблем безпеки у співпраці з іншими фахівцями з країн-членів НАТО”.

Водночас цього року в рамках програми SPS схвалені 13 нових ініціатив наукового співробітництва НАТО з Україною. Вони зосереджені на захисті солдатів і цивільних осіб від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин; готовності систем реагування в надзвичайних ситуаціях; а також готовності медичної системи до таких загроз.

У рамках цих ініціатив представники України співпрацюватимуть з експертами з Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Польщі та Великої Британії.

“З огляду на високі стандарти української науки і технологій, співробітництво з українськими дослідниками і вченими також є неоціненною можливістю для їхніх колег у країнах НАТО вивчити певні сфери, такі як, наприклад, засоби гібридної війни”, – наголосив Антоніо Міссіролі, помічник генсекретаря НАТО з питань викликів у сфері безпеки.