У Національній бібліотеці Республіки Молдова відбулося відкриття тематичної програми заходів "Року української культури" в Молдові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Серед спільних заходів, які вже відбулися в межах “Року української культури” в Молдові – це виставка “Культура під прицілом” в Національному художньому музеї Молдови та фестиваль Схід Опера “Sound of Ukraine”, у межах якого Харківський національний академічний театр опери і балету імені Миколи Лисенка блискучо представив 7 вистав.

Під час події також презентували й фотопроєкт “Листівки з України: як “руський мир” знищує культуру”, масштабну виставку документів з фондів Національної бібліотеки Республіки Молдова “Україна: між миром і війною”, а також видання, передані колективом Одеської національної наукової бібліотеки в межах дії Меморандуму про співпрацю бібліотек, укладеного у 2019 році.

Крім того, в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської “Українська книжкова поличка” дружина посла Олеся Шевченко передала від імені посольства України в Молдові добірку сучасної української дитячої літератури.

Також у програмі заходів – презентація румуномовних перекладів доробку українських літераторів Сергія Жадана та Юрія Андруховича та знайомство з роботою української бібліотеки ім. Лесі Українки (філії муніципальної публічної бібліотеки Кишинева).

Зокрема, сьогодні,12 травня, в Національній бібліотеці Республіки Молдови розпочне роботу тематичний круглий стіл “Цінності, які нас єднають”.

Під час події до гостей звернувся очільник Мінкульту Олександр Ткаченко. Він підкреслив важливість і значущість подій “Року української культури” в Молдові та зазначив: “Рік великої війни став переломним і для відносин України та Молдови. Цей період випробувань значно зблизив наші країни. Дякуємо за можливість привертати більше уваги до України, до нашої багатої культури й таким чином ще більше об’єднуватися заради нашої спільної перемоги над силами зла, що нині уособлюють росіяни”.

Довідково. Програму підготував колектив Національної бібліотеки Республіки Молдова за сприяння Міністерства культури Молдови та посольства України в Молдові.