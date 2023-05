Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України

10 травня у Лондоні відбулась урочиста церемонія на честь цьогорічних переможців міжнародного конкурсу Museum and Heritage Awards. Під час події, яку називають “музейним Оскаром”, Національному музею історії України у Другій світовій війні вручили Спеціальну нагороду журі за виставку “Україна – Розп’яття”.

Від імені колективу нагороду отримав генеральний директор музею Юрій Савчук.

Виставка “Україна – Розп’яття” відкрилась 8 травня 2022 року й за рік експонування не лише привернула увагу світових медіа та громадськості, але й отримала низку виставкових сиквелів, що експонувались поза межами України: “Битва за Україну” (Рига, Латвія), “Україна – Розп’яття. 365…” (Таллінн, Естонія) та “Україна. Розп’яття. Трибунал” (США).

Журі особливо вразив той факт, що процес підготовки виставки розпочався у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Артефакти музейна команда на чолі з генеральним директором збирала за сприяння силового блоку країни у деокупованих регіонах Київщини та Чернігівщини відразу після їхнього звільнення.

За словами директорки Museum and Heritage Awards Анни Пріді, коли члени журі ознайомились з матеріалами виставки, було ухвалено одностайне рішення про присудження проєкту та музею війни спеціальної нагороди журі.

“Адже те, що ми побачили, є безперечно поза конкурсом і виходить за межі наших традиційних критеріїв оцінювання”, – зазначила директорка Museum and Heritage Awards.

“Україна потребує не лише політичної, військової та фінансової, але, що особливо важливо, культурної допомоги. Нагорода – вияв великої підтримки нашого Музею та нашої країни. Вона надихає нас на продовження нашої роботи, попри всі випробування. Ваша увага до нашого Музею надає важливе відчуття приналежності України до європейської цивілізації та чітке бачення її європейського майбутнього”, – наголосив у своїй промові Юрій Савчук.

Довідково. Міжнародна премія Museum and Heritage Awards заснована у 2002 році. Засновники премії – організація Museum and Heritage. Церемонія нагородження є головною подією в рамках щорічного Museum and Heritage Show, що проходить в експозиційному центрі Олімпіа (Лондон) та традиційно представляє основні інновації, сучасні тенденції експозиційного дизайну та актуальні теми для дискусій у сфері музейної справи і культурної спадщини.