Джерело: голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Наразі поліціянти проводять огляди місць падіння уламків та фіксують пошкодження. Станом на 8 годину 18 травня суттєвих руйнувань не зафіксовано. Також немає постраждалих.

Нєбитов нагадав, що у разі виявлення уламків ракет, БПЛА, інших невідомих предметів ні в якому разі не варто їх торкатися: “…повідомте на спецлінію “102”, по можливості обмежте доступ сторонніх осіб до місця події й чекайте на прибуття спеціальних служб”, — йдеться в повідомленні.

Уночі 18 травня війська РФ здійснили черговий обстріл України. Вибухи було чутно у низці українських регіонів. Вкотре окупанти випустили ракети на Київ. За даними КМВА, це вже дев’ята атака на українську столицю від початку травня. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені й знищені.