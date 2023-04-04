Про це повідомляє NOS.
Зіткнення відбулося близько 3:25 у північному передмісті Гааги. За словами речника залізниці, потяг прямував з Лейдена до Гааги. Втім, з незрозумілих причин на колії опинився невеликий будівельний кран. Внаслідок чого у нього врізався потяг.
На місці почалась пожежа.
Зазначається, що там же з будівельним обладнанням зіткнувся вантажний потяг. Причина подібних помилося наразі невідома.
Загалом через зіткнення 30 із 50-60 пасажирів отримали травми. Є постраждалі у важкому стані. Деяким вже надали першу допомогу та прихистили у найближчих домівках.
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