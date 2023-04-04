У Нідерландах пасажирський потяг зійшов з рейок після зіткнення з будівельним обладнанням, що опинилось на колії. Внаслідок аварії відомо про 30 постраждалих.

Про це повідомляє NOS.

Зіткнення відбулося близько 3:25 у північному передмісті Гааги. За словами речника залізниці, потяг прямував з Лейдена до Гааги. Втім, з незрозумілих причин на колії опинився невеликий будівельний кран. Внаслідок чого у нього врізався потяг.

На місці почалась пожежа.

Зазначається, що там же з будівельним обладнанням зіткнувся вантажний потяг. Причина подібних помилося наразі невідома.

Загалом через зіткнення 30 із 50-60 пасажирів отримали травми. Є постраждалі у важкому стані. Деяким вже надали першу допомогу та прихистили у найближчих домівках.