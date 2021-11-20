Про це повідомила пресслужба зоопарку.
Тести для виявлення коронавірусної інфекції тваринам зробили після того, як співробітники зоопарку звернули увагу на їх стан.
У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель, а у горил – проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам. Облаштування вольєрів з горилами та левами виключає контакт між ними та гостями зоопарку.
Відзначається, що невідомо, як тварини могли підхопити коронавірус. Але підозрюють, що джерелом інфекції міг стати співробітник, який переносить COVID-19 безсимптомно.
- Раніше повідомлялося, що у національному зоопарку в американському штаті Вашингтон шестеро левів та тигри, в яких діагностували зараження коронавірусом, відмовилися від їжі.
- Також у чотирьох левів із зоопарку Барселони підтвердили коронавірус COVID-19.
- У дитячому зоопарку міста Лінкольн (штат Небраска) три снігові барси померли через наслідки коронавірусу.
- У липні 2021 повідомлялося, що у зоопарку каліфорнійського міста Сан-Дієго сніжний леопард на ім’я Раміль підхопив коронавірус COVID-19.