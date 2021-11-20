У зоопарку Роттердама виявили коронавірус у горил і левів.

Про це повідомила пресслужба зоопарку.

Тести для виявлення коронавірусної інфекції тваринам зробили після того, як співробітники зоопарку звернули увагу на їх стан.

У левів спостерігалися симптоми грипу: млявість, зниження апетиту та легкий кашель, а у горил – проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Наразі хворі тварини перебувають на карантині та недоступні відвідувачам. Облаштування вольєрів з горилами та левами виключає контакт між ними та гостями зоопарку.

Відзначається, що невідомо, як тварини могли підхопити коронавірус. Але підозрюють, що джерелом інфекції міг стати співробітник, який переносить COVID-19 безсимптомно.