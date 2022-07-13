Очільниця міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок відповіла на заклик групи німецьких інтелектуалів та знаменитостей щодо негайного припинення вогню та перемовин з Росією. За словами посадовиці, зараз вести перемовини з РФ - неможливо.

Про це міністерка заявила в інтерв’ю німецькому журналу Stern.

За словами Бербок, заклик окремих німців щодо негайного припинення вогню в Україні та перемовин з Росією, який вони виклали у відкритому листі, українці не повинні сприймати серйозно.

“На місці українців я б сприйняла цей лист як наївний, такий, що збиває з пантелику, високомірний. Яке право має міністр закордонних справ Німеччини вирішувати за Україну, яку частину своєї території вона повинна віддати, скільки мільйонів її громадян повинні підкоритись російському пануванню”, – наголосила Анналена Бербок.

Більш того, зауважила Бербок, на даний час вести будь-які перемовини з Росією – неможливо.

“Про що можна вести перемовини з тим, хто не готовий навіть домовитись з Міжнародним комітетом Червоного Хреста про створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення?”, – додала німецька міністерка.

Бербок також розповіла, що фактично з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вона не мала прямих перемовин зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

“Мені хотілось би сказати: “Ну, давай, Сергію, будемо домовлятись про мир”. Але я сумніваюсь, що у Лаврова все ще є подібні повноваження від російської влади. Яку роль відіграє сьогодні в усіх цих справах голова МЗС РФ – невідомо”, – сказала вона.