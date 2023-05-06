На фасаді театру "Метрополітен-опера" у Нью-Йорку вивісили українські прапори у межах кампанії подяки Україні за захист демократії.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook.

“Українські прапори на фасаді Метрополітен опери в Нью-Йорку протягом наступних чотирьох тижнів в межах міжнародної кампанії подяки Україні за захист демократії для вільного світу. Дякую Пітеру Гелбу (головний менеджер театру – ред.) та “Метрополітен-опера” за постійну підтримку нашої країни та митців”, – написав очільник Мінкульту.

Крім цього, у центрі Нью-Йорка на Мангеттені відкрився офіс волонтерської організації Help Ukraine Center USA.

Організація Help Ukraine Center USA займається доставленням гуманітарних вантажів в Україну. Приміщення українським волонтерам у діловому центрі міста, неподалік від Волстріт, надала юридична компанія “Фломенхафт”.

Зазначимо, що Help Ukraine Center USA – волонтерська організація, яку очолює українець з Одещини Олексій Прокопенко. Вона займається збором гуманітарної допомоги для України у великих обсягах та доправленням її в нашу країну. Станом на сьогодні організація доставила в Україну понад 140 тонн вантажу, переважено морським шляхом.

Довідково. Метрополітен-опера — провідний театр в США, один з центрів світової музичної культури.

Відкритий у Нью-Йорку 1883 року на кошти акціонерного товариства “Метрополітен гаус-компані” (архітектор Дж.-К.Кейді). Першою виставою театру стала опера «Фауст» Шарля Гуно, що відбулася 22 жовтня того ж року.

Метрополітен-опера — єдиний в США постійний оперний театр. Хор, оркестр і допоміжні колективи стабільні. Солістів і диригентів запрошують на сезони або на певні вистави. З 1910 опери виконують мовою оригіналу. З 1966 працює в новому приміщенні в Лінкольнівському центрі виконавської майстерності. В театрі виступали українські співаки Бела Руденко, Анатолій Солов’яненко, Інна Бурська, Андрій Добрянський, Іванна Мигаль, Людмила Монастирська та інші.