Губернатори американських штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосили про надзвичайний стан у частині округів через шторм, який має розпочатися цього тижня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан, аби забезпечити населення та муніципальні служби всім необхідним для реагування на можливий шторм, який супроводжуватиметься великою кількістю опадів, сильним вітром та можливими повенями.

“Я превентивно оголошую про надзвичайний стан, аби гарантувати, що ми зуміємо надати необхідні ресурси для реагування на цей шторм й захистити життя людей в регіонах, де, за прогнозом, очікується значна кількість опадів”, – пояснила очільниця штату.

Вона додала, що в результаті шторму в деяких округах штату можуть розпочатися повені.

Аналогічне рішення ухвалив губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі. Надзвичайний стан через шторм почав діяти в частині округів штату о 8 вечора (за місцевим часом).

“Через складні погодні умови штат може постраждати починаючи відсьогодні та протягом кількох наступних днів”, – пояснив він.

На початку вересня ураган “Іда”, який тиждень тривав на території США, забрав життя щонайменше 18 осіб. Серед них – 2-річна дитина. Тоді ж у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан після того, як місто постраждало від рекордної кількості опадів і раптових повеней внаслідок тропічного шторму “Іда”. Управління транспорту столиці повідомило, що через негоду система метро була затоплена в 46 місцях, близько 65 автобусів заблоковані або застрягли, два потяги застрягли.