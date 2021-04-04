У суботу вдень в центральному парку Нью-Йорка стався жорстокий напад на 38-річного чоловіка азіатського походження.

Про це повідомляє видання TMZ.

Чоловік разом з дружиною і сином відпочивали в парку.

Потерпілий сказав поліціянтам, що нападник першим підійшов до його сім’ї і почав шепотіти на вухо дружині щось сексуального характеру. Тоді його родина спробувала відійти від хлопця. Чоловік вказав зловмисникові, щоб він відійшов і що у нього на обличчі немає маски. Той у відповідь сказав: “У тебе є маска. Ця перевага”.

Після зловмисник крикнув кілька образ і вдарив жертву кулаком.

Приблизно в той же час в Нью-Йорку на жінку азіатського походження теж жорстоко напав чоловік. Він зараз перебуває під арештом за злочин на ґрунті ненависті.

Останнім часом США захлеснула хвиля жорстоких нападів на азіатів.

Американці азіатського походження заявляють, що на них нападають на тлі расової ненависті і помилкових звинувачень в поширенні COVID-19.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті і передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.