Про це інформує пресслужба компанії.
У заяві зазначили, що ТОВ Паріматч, дотримуючись Конституції, законів України та указу Президента України №145/2023 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” повідомляє:
- Операційна діяльність компанії припинена
- Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано
Компанія має намір:
- Повернути кошти клієнтів з балансів. У пресслужбі зауважили, що знаходяться у пошуку легального механізму повернення коштів. Запевняючи, що всі “особисті кошти наразі знаходяться у безпеці”, їх заморожено і буде “передано у повному обсязі”.
- Призупинити всі партнерські контракти. У компанії шукають “легальний механізм” погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.
- Завершити трудові відносини з колективом компанії. У пресслужбі пояснили, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть можливості виконувати зобов’язання перед командою.
Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Паріматч за 2023 складає 485 млн грн.
У компанії зауважили, що очікуватимуть додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій РНБО проти ТОВ та висловили сподівання на майбутній перегляд рішення.
Зауважимо, серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, є три букмекерські компанії, що зареєстровані в Україні. Запровадження санкцій заблокувало 250 мільйонів гривень клієнтів “Паріматч”.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дії санкцій РНБО проти росіян та російських компаній, а також австрійського архітектурного бюро.
- Після того, як Росія вдерлася в Україну, низка західних компаній пообіцяли швидко піти з російського ринку. До прикладу, як це зробив McDonald’s чи нафтовий гігант BP, що вирішив відмовитися від російських інвестицій або французький автовиробник Renault, продавши свої заводи за символічну суму в один рубль. Але через рік війни сотні західних компаній все ще знаходяться в Росії. Вони ведуть бізнес, попри санкції Заходу та бойкот українських посадовців, споживачів та правозахисних груп.
- Станом на 12 лютого 2023 року лише 191 компанія повністю вийшла з ринку РФ. Це становить 6,2% іноземного бізнесу.