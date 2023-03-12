Компанія "Паріматч" заявила про призупинення діяльності через санкції РНБО. Наголосивши, що шукають "легальні механізми повернення коштів клієнтам".

Про це інформує пресслужба компанії.

У заяві зазначили, що ТОВ Паріматч, дотримуючись Конституції, законів України та указу Президента України №145/2023 “Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” повідомляє:

Операційна діяльність компанії припинена

Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано

Компанія має намір:

Повернути кошти клієнтів з балансів. У пресслужбі зауважили, що знаходяться у пошуку легального механізму повернення коштів. Запевняючи, що всі “особисті кошти наразі знаходяться у безпеці”, їх заморожено і буде “передано у повному обсязі”.

Призупинити всі партнерські контракти. У компанії шукають “легальний механізм” погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.

Завершити трудові відносини з колективом компанії. У пресслужбі пояснили, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть можливості виконувати зобов’язання перед командою.

Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Паріматч за 2023 складає 485 млн грн.

У компанії зауважили, що очікуватимуть додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій РНБО проти ТОВ та висловили сподівання на майбутній перегляд рішення.

Зауважимо, серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, є три букмекерські компанії, що зареєстровані в Україні. Запровадження санкцій заблокувало 250 мільйонів гривень клієнтів “Паріматч”.